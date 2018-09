Sheinbaum rechaza relación con actos violentos en la UNAM

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno electa, rechazó tener alguna relación con el conflicto en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Exigió mayor colaboración entre autoridades para esclarecer los hechos violentos registrados en Ciudad Universitaria el pasado 3 de septiembre.

“Primero, negar cualquier relación nuestra, lo niego contundentemente, no puede ser que la Policía Federal detenga a dos posibles implicados y que la Procuraduría de la ciudad diga que no hay suficientes elementos; tienen que estar coordinados junto con las quejas y carpetas de investigación que solicitó la UNAM que se abrieran. Me parece inaudito que no haya coordinación en este tema”, explicó Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno electa de la Ciudad de México.

Sheinbaum reiteró su exigencia de que se investigue a fondo el caso y que se proteja a estudiantes, así como su respeto a la autonomía universitaria.

Adelantó su disposición para sentarse con autoridades universitarias para que durante el próximo gobierno se den todas las condiciones para que las actividades educativas puedan realizarse de la mejor manera.

Hizo estas declaraciones tras recibir la visita del Rector de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Rector de la UNAM celebra participación y orden de asamblea universitaria

El rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, celebró la participación y el orden con que se llevó a cabo la Asamblea interuniversitaria efectuada el pasado 7 de septiembre, en el Auditorio Alfonso Caso, pues es una muestra más de la libertad de expresión de los universitarios y del interés que tienen por la institución.

En un comunicado, reiteró la disposición de las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para conocer las propuestas que surjan de esa asamblea y para implementar medidas que permitan resolver las preocupaciones de la comunidad universitaria.

“La unidad mostrada por nuestra comunidad en estos últimos días es y será la vía más certera para erradicar la violencia contra nuestros planteles y lograr que la universidad de la nación pueda seguir cumpliendo con sus tareas sustantivas”, expuso.

Graue Wiechers pidió no caer en provocaciones que buscan dividir y debilitar y agregó que es fundamental mantenerse juntos y trabajar para conseguir este importante objetivo común.

Con información de Carlos Ibarra

