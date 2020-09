Sheinbaum rechaza cobrar multas por no usar cubrebocas en CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, rechazó este jueves cobrar multas por no usar cubrebocas en la capital.

Claudia Sheinbaum detalló que todos los días el Gobierno de la Ciudad de México aplica en las 16 alcaldías aproximadamente 5 mil 500 pruebas de Covid-19.

“Hay algo en lo que sí no estamos de acuerdo, nosotros no vamos a multar a nadie por no usar cubrebocas, es una concepción completamente distinta, nosotros siempre hemos buscado la educación, la formación y la cooperación y la solidaridad en la ciudad, no el castigo y la multa”, dijo Sheinbaum.