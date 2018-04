Sheinbaum realiza mítines en Tlalpan; responde a críticas de Barrales

La candidata por la coalición “Juntos Haremos Historia” a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum dedicó la jornada a mítines en Tlalpan, demarcación de la que fue delegada.

En San Juan Temeximilpa respondió a las críticas de su contrincante Alejandra Barrales, quien visitó la demarcación un día antes.

“¡La seguridad, imagínense! Ahora la candidata del Frente anda diciendo que en Tlalpan no hubo seguridad, la señora todavía no se ha enterado, la candidata, de que la seguridad depende del gobierno de la ciudad, quiere ser jefa de gobierno y aún no se entera que de las delegaciones no depende la seguridad”, mencionó Claudia Sheinbaum.

Ante simpatizantes aseguró que en dos años su administración delegacional, por falta de recursos, no puedo resolver temas como el drenaje. Acusó a la Asamblea de haber favorecido presupuestalmente a delegaciones gobernadas por el PRD y castigado a las encabezadas por Morena.

Previo a su salida hacia la colonia Isidro Fabel, fue increpada por un vecino quien reclamaba una regulación pendiente de inmueble en Tlalpan. Sheinbaum respondió que es un tema que corresponde al gobierno central y que de ser el caso lo atenderá al llegar a la jefatura.

Después, ante medios, dijo que Barrales debería hacerse responsable por declaraciones misóginas y contra trabajadoras del hogar, de un candidato a diputado del Frente, quien el viernes se refirió a Sheinbaum como “chacha”. Su último evento del sábado fue en Huipulco.

Con información de Carlos Ibarra

HVI