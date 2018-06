Sheinbaum propone modificar, no cancelar, la verificación

Ante industriales de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Juntos haremos historia a la Jefatura de Gobierno, propuso implementar esquemas de verificación vehicular distintos a los que actualmente se aplican en la Ciudad de México.

Después del encuentro, negó que haya posibilidad de desaparecer la verificación vehicular.

“Así eliminarla, no, porque es un tema ambiental, pero sí pretendemos modernizarlo y evitar tantas colas, tantos pagos, tantas cosas… ¿Eliminarías la cuestión de checar la suspensión?… Yo creo que no tiene sentido, la verdad, inclusive vamos a revisar completa la tecnología que ahora quieren usar. Tiene además el gravísimo problema de que no está homologada con el Estado de México”, afirmó la candidata.

También criticó el que se haya reducido el número de verificentros, por considerar que corresponden a intereses más que a una política ambiental. Subrayó que los empresarios deben tener la tranquilidad de que no hay una lucha contra ellos, sino contra favoritismos y negocios al amparo del poder público.

En su mensaje, propuso a los industriales la creación de un taxi híbrido de bajo costo para la Ciudad de México, que sea comercializado a través de créditos blandos, además de evitar la competencia desleal entre taxistas y aplicaciones móviles, así como un programa de rescate a jóvenes que ya se hayan acercado a la delincuencia.

Los industriales solicitaron, entre otros puntos, participar en la eventual producción de componentes para el cablebús y el metro capitalino, además de combate a la inseguridad.

(Con información de Carlos Ibarra)

tfo