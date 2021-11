Alerta de Violencia ha disminuido la incidencia delictiva contra las mujeres: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, externó, el miércoles 24 de noviembre de 2021, su compromiso con los derechos de las mujeres, mientras destacaba los avances que ha habido en la protección de mujeres en la capital del país .

Te recomendamos: Sheinbaum encabeza conmemoración de 15 años del Museo del Estanquillo

Durante el Segundo Informe Anual de la Declaratoria de Alerta por Violencia Contra las Mujeres en la Ciudad de México, aseguró que, a dos años de su activación, la declaratoria ha funcionado, lo cual se ha visto reflejado en la reducción de la incidencia delictiva contras las mujeres, durante el último año.

Para reducir la violencia hacia las mujeres, aseveró, se debe construir una sociedad más justa.

“Si hay violencia hacia las mujeres es porque hay una cultura machista y es porque a la mujer no se le ha reconocido con todos sus derechos. Estoy convencida que aún con todos estos esfuerzos y el trabajo que nos queda todavía por hacer, prevenir y reducir la violencia hacia las mujeres no solamente es un tema judicial, no solo es un tema preventivo en las Lunas, tiene que ver esencialmente con la construcción de una sociedad más justa, en donde haya verdaderamente una igualdad sustantiva para las mujeres”, aseveró.