Sheinbaum presenta nuevo Sendero Seguro en la alcaldía Cuauhtémoc

La noche de este jueves, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, inauguró un Sendero Seguro ubicado sobre Eje 3 Sur, entre Calzada de Tlalpan y Eje Central, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Entre los trabajos que se realizaron durante este trayecto destacan la rehabilitación del alumbrado público, la construcción de 51 metros cuadrados de banqueta y 76 metros de guarnición.

También se colocaron 11 coladeras de banqueta y la rehabilitación de 63 módulos de protección; entre las colonias beneficiadas se encuentran: Algarín, Buenos Aires y Obrera.

Previo a la inauguración de este Sendero Seguro, la jefa de gobierno clausuró el Congreso Nacional de Ingeniería Civil donde destacó que a lo largo de un año se han comenzado más de mil obras públicas entre las que destaca la construcción del Trolebús elevado que circulará de Constitución 1917 a Santa Martha; así como el Hospital General de Topilejo.

Entre diversas interrupciones y quejas por parte de los asistentes, relacionadas con seguridad y falta de reacción efectiva en la línea 911, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, inauguró el Camino Mujeres Libres y Seguras en la alcaldía Iztapalapa.

Sheinbaum Pardo reconoció que entre los principales problemas de la alcaldía está la inseguridad y señaló que, por ello, se ha incrementado el número de patrullas y policías, además se implantará la Alerta por Violencia en contra de las mujeres en la Ciudad de México.

Porque una sociedad que no protege a sus niñas, a sus mujeres, no es una sociedad que va avanzando, al contrario, va retrocediendo y una sociedad que no reconoce que hay violencia hacia la mujer y que tenemos que hacer acciones para disminuirla es una sociedad que no piensa en los más vulnerables”.