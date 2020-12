Sheinbaum presenta las 5 reglas para bajar contagios de COVID-19 en CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó este viernes las 5 reglas que pide a la ciudadanía cumplir para bajar los contagios de COVID-19, pues las hospitalizaciones se aceleraron en los últimos días.

Las 5 reglas son:

1.- Quédate en casa, si no tienes que salir no salgas para evitar exponerte al virus o contagiar a tu familia.

2.- Si es indispensable que salgas usa cubrebocas y mantén sana distancia SIEMPRE.

3.- No fiestas, ni posadas ni reuniones con amigos y familiares.

4.- Las compras las deberá realizar solamente una persona del hogar.

5.- Si eres positivo a COVID-19 aíslate 15 días y llama a Locatel al 55 56 58 11 11 para seguimiento médico.

Sheinbaum volvió a realizar un llamado urgente a la ciudadanía para que cumplan con estas reglas y se frenen los contagios en la Ciudad de México.

La jefa de Gobierno pidió a la ciudadanía pasar las fiestas decembrinas sólo con las personas con las que viven.

A las personas positivas a COVID-19 les pidió aislarse para que no salgan a contagiar a los demás.

Sheinbaum adelantó que este sábado darán a conocer las medidas que se aplicarán en el Centro Histórico ante la pandemia de COVID-19

Con información de la conferencia de Claudia Sheinbaum

JLR