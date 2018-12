Sheinbaum pone en marcha plan para erradicar violencia contra las mujeres

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, puso en marcha un plan para erradicar la violencia contra las mujeres en la Ciudad de México.

Desde el Gobierno vamos a estar trabajando para que el tema de la violencia de género se erradique, no queremos disminuir, queremos erradicar en la Ciudad de México la violencia de género y por eso una de las primeras campañas que estamos implementando es: A mí me respetas”, dijo Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Esta campaña, en la que se invertirán 100 millones de pesos, será encabezada por el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, que a partir de enero se convertirá en la Secretaría de las Mujeres.

Así lo informó la jefa de Gobierno, en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, al presentar con el denominado “Lenguaje incluyente” los objetivos de la campaña.

Las mujeres tenemos voz, y lo primero que decimos es, a mí me respetas, entonces por eso la campaña tiene este nombre porque es visibilizar, escuchar la voz de las mujeres y estamos diciendo publica y denuncia, porque tenemos que visibilizar esto. No es normal, no es costumbre, está mal, las mujeres somos sujetas, somos personas, entonces esto es algo que tenemos que trabajar entre todas y entre todos”, dijo Sheinbaum.