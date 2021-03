Sheinbaum pide respetar el orden de vacunación por alcaldía

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pidió respetar el orden de vacunación contra COVID-19 que se implementa por alcaldía.

“Queremos ser muy claros, la vacunación en las alcaldías es para los residentes de esas alcaldías, han estado llegando personas de fuera de la Ciudad de México a vacunarse, si tuviéramos suficientes vacunas no habría problema, pero esta manera en que han ido llegando vacunas al país pues nos hace que solamente podamos vacunar a las personas que residen en determinada alcaldía donde fue destinado, entonces pedirle a la ciudadanía su colaboración, decirles que en el momento que haya más vacunas pues evidentemente se pueden abrir, pero por lo pronto están contadas las vacunas para los residentes de Miguel Hidalgo y Azcapotzalco”.

Informó que durante el periodo vacacional de Semana Santa no se implementarán nuevas restricciones por COVID-19 y llamó a los capitalinos a seguir con los protocolos sanitarios ya establecidos, para evitar cualquier contagio.

“La gente aunque sale fuera de la ciudad, si va a salir fuera de la ciudad, pues que se siga cuidando, no porque se va a Acapulco pues ya en Acapulco no hay pandemia y aquí sí o porque se va a Cancún o porque se va a cualquier lugar que vayamos a ir de vacaciones, sea en el país o fuera del país, viene semana santa, síguete cuidando, síguete cuidando, no bajes la guardia, entonces, si se va a ir a la playa, pues una cosa es ir al aire libre y otra cosa es ir a un lugar, en donde este, lo que hemos dicho siempre, cerrado sin ventilación, sin uso de cubrebocas”, aseguró.