Sheinbaum pide no confiarse ni bajar la guardia ante llegada de vacuna COVID-19

Ante el anuncio de la distribución de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19, que ya está próxima en México, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a la población a no confiarse, ni bajar la guardia.

“Es importante que la ciudadanía no diga: ya vamos a salir a la calle porque ya viene la vacuna, sí es, digamos, una luz al final del túnel, una esperanza obviamente, y pues, el trabajo que se ha desarrollado para que, en efecto, la vacuna, México sea de los primeros que puedan tener las vacunas, pero todavía vamos a tener que seguir en este control de la pandemia hasta que no estén todas las dosis y no entre un programa de vacunación”, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.