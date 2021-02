Sheinbaum pide distribución equitativa de vacuna contra COVID-19

Esta mañana, Claudia Sheinbaum pidió mayor equidad a nivel mundial en la distribución de las vacunas contra COVID-19 porque aseguró que los países con menos recursos se encuentran en desventaja para acceder a las dosis y eso genera una mayor desigualdad.

“Yo estoy de acuerdo con el posicionamiento que hizo el Gobierno de México ante Naciones Unidas, a través de su representante, el doctor Juan Ramón de la Fuente, de este llamado enérgico a la distribución de vacunas, no puede ser que la vacunación del COVID-19 se convierta en un elemento adicional de desigualdad mundial, tiene que haber vacuna para todos y para todas, porque además es una pandemia, en la medida que no se controle la enfermedad en todos los lugares del mundo, pues no va a ir disminuyendo, entonces, no estoy de acuerdo en este acaparamiento que se ha hecho de algunos países, se entiende que los países quieran vacunar a su población, pero si en cualquier situación hay que ser solidarios, pues también en esta situación, no puede ser que a los países con menos recursos económicos, les llegue la vacuna al final”, dijo la jefa de Gobierno de la Ciudad de México.