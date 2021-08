Sheinbaum invita a participar en la Consulta Popular 2021

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, consideró que promover la Consulta Popular 2021 de este domingo es un derecho.

Así lo dijo después de que el Instituto Nacional Electoral ordenara a los grupos parlamentarios de Morena y a un periódico, que se abstuvieran de difundir la Consulta Popular de este 1 de agosto.

“Es una Consulta Ciudadana, puedes ser miembro de un partido político, pero sigue siendo ciudadano o ciudadana; quitar los derechos que, por estar afiliado a un partido político, ¿ahora dejas de ser ciudadano? O sea, está mal entendido eso, tienen todo el derecho cualquier miembro de cualquier partido político a promover una consulta ciudadana. Entonces, no me parece que sea correcto; toda persona es ciudadana o ciudadano independientemente de su afiliación o no afiliación a un partido político, de su religión, en fin, mañana es la consulta y vamos a estar ahí muy atentos y ojalá haya mucha participación”, dijo Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.