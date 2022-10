Sheinbaum inicia gira por las 16 alcaldías como parte de su Informe de Gobierno

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la actual administración no espía a la oposición.

“Nosotros no espiamos a nadie, lo que hay es inteligencia, pero para el combate al crimen, que es lo que tiene que haber, un gobierno que tiene miedo, un gobierno autoritario, pues se dedica a espiar a la oposición, a espiar a todo aquel que no piensa como el gobernante y nosotros pues no solo no tenemos miedo, sino que sabemos que la democracia pues tiene que ver con disentir, nosotros jamás vamos a espiar a nadie para poder saber qué es lo que hacen, para poder tomar decisiones”, aseguró Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.