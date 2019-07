Informe de 200 días no es acto de promoción: Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que presentar un informe de actividades a 200 días de ocupar el cargo, no es un acto de promoción de imagen, pues el tema central es la rendición de cuentas.

Estamos haciendo un informe, soy la jefa de Gobierno de la Ciudad de México y creo que un informe anual en el Congreso no es suficiente para informar; informamos de diversas maneras: por las redes sociales, a través de ustedes, de los medios de comunicación, pero creo que para la ciudadanía también es importante que haya un informe de Gobierno. Hay muchas formas de dar los informes, no se preocupen que no nos vamos a gastar los fondos de la reconstrucción”, justificó Sheinbaum.