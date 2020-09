Sheinbaum inaugura primera etapa de Deportivo ‘El Vivero’ en Gustavo A. Madero

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, inauguró la primera etapa del Deportivo “El Vivero”, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Durante la inauguración, señaló que, por ahora, la instalación de ferias no está autorizada.

“En muchos de estos casos en donde aun cuando no tienen permiso, se instalan, entonces no queremos llegar con la policía a quitarlos, sino realmente platicar con ellos, ver qué apoyos necesitan, en particular, en Gustavo A. Madero, este tema es muy importante, entonces hemos estado colaborando con el alcalde para ver de qué manera, como siempre, balanceamos el tema de los ingresos económicos para las familias y, al mismo tiempo, la protección sanitaria”, declaró la jefa de Gobierno de la CDMX.