Sheinbaum inaugura espacios deportivos en la Gustavo A. Madero

La jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, visitó la Alcaldía Gustavo A. Madero este sábado, tras un recorrido de supervisión en una planta de bombeo, inauguró las remodelaciones de dos espacios deportivos.

En la segunda inauguración habló con medios sobre las fallas en las alertas sísmicas de la noche del viernes y la mañana del sábado y aseguró que, por estos errores, pidió la renuncia de, por lo menos, dos personas.

“Si tuvimos un problema que es que un porcentaje importante de las alarmas sísmicas que tuvieron el anuncio como si fuera un simulacro, mil de las 12 mil más o menos y hubo cerca de 400 que no tuvieron la alarma. Es un error muy grave decir que es un simulacro cuando en realidad es un sismo, Está muy mal pues que haya habido este mensaje; y en la mañana de hoy, sin mensaje, se activaron un grupo de alarmas sísmicas, que también está muy mal eso, entonces tanto desde ayer en la noche como hoy en la mañana hablé con el director del C5. Yo le pedí que se tomaran medidas, porque es muy grave, No es algo menor, la alarma sísmica salva vidas, entonces no es menor que haya habido dos errores seguidos. Hasta ahora fueron sólo dos personas, pero inclusive yo pedí una revisión mayor “, informó Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno CDMX.