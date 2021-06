Sheinbaum garantiza que no subirá tarifa del transporte público en CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, garantizó que no subirá la tarifa del transporte público y adelantó que esta por alcanzar un acuerdo con el transporte concesionado para que no aumente el precio del pasaje.

Sheinbaum destacó que gracias a un bono al combustible del transporte público el año pasado lograron que la tarifa no subiera, y este año están a punto de alcanzar la misma meta.

“No hemos aumentado la tarifa de transporte, ni del Metro, ni de RTP, ni de los Trolebuses y no lo vamos aumentar por lo pronto; para que el año pasado no se elevará la tarifa, hicimos un bono especial para el combustible, para el transporte concesionado para que no se aumente la tarifa, y la gente pueda seguir utilizando el transporte y este año estamos a punto de lograr lo mismo de tal manera que no haya aumento de tarifas en el transporte público de la ciudad”, dijo Claudia Sheibaum.