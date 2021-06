Sheinbaum exhorta a no fomentar discriminación en CDMX tras reacciones por resultados electorales

En la Ciudad de México no se debe fomentar la discriminación entre sus habitantes, afirmó Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en relación a las reacciones por los resultados de las elecciones 2021 del pasado 6 de junio en la capital.

Esto provocó la aparición de memes en las redes sociales sobre cómo quedó dividida la CDMX.

“Me parece muy grave que se promueva este esquema de división en la ciudad…entonces no estoy de acuerdo con este esquema que se está planteando y creo que además no hay que promoverlo, no hay que promoverlo porque no puede haber esta división clasista, discriminatoria. Porque de otra manera lo único que estamos haciendo es profundizar desigualdades“, dijo Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.