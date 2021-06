Sheinbaum evita dar detalles sobre reunión con AMLO por L12 del Metro

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y empresas relacionadas con la construcción de la Línea 12 del Metro, en Palacio Nacional.

En videoconferencia, la jefa de Gobierno evitó dar detalles, al ser cuestionada sobre esta reunión.

Explicó que la población debe tener la certeza de que el Gobierno de la Ciudad de México está del lado de la justicia y de las víctimas del colapso de la Línea 12 del Metro.

“Hay una parte fundamental que tiene que ver con la rehabilitación de la Línea 12 y eso es, pues, para quienes usan todos los días la Línea 12, usaban todos los días la Línea 12, particularmente los habitantes de Tláhuac, que son quienes más interesados están en la rehabilitación de esta obra tan importante, pero lo más importante es que se dé de manera segura… entonces es muy importante que el presidente de la República esté atento a ello, es decir, no solamente es un tema de la ciudad, el presidente está atento a ello, lo ha dicho en sus conferencias mañaneras. Hay una comisión, el día de ayer me reuní con esta comisión, que nos ha solicitado información, el secretario de Obras está atento para dar toda esta información y vamos a seguir informando a la ciudadanía conforme vayamos avanzando y tengan la certeza, por lo menos ese es mi compromiso con la ciudadanía, con la ciudad, de que va a haber absoluta transparencia en todo”, explicó Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

En otro tema, Sheinbaum hizo un llamado a que los capitalinos participen el próximo 1 de agosto en la consulta ciudadana con la que se definirá si los expresidentes de México deben o no ser enjuiciados.

“Me parece muy bien la consulta, frente a esta idea que algunos han promovido de que no hay democracia en el país, pues es el ejercicio más democrático en la historia de México. Es la primera consulta popular que se hace a través de las instituciones electorales a este nivel y es fundamental que la ciudadanía participe, a mí me parece un ejercicio de democracia participativa y qué otro tema que no es tan importante que nos presente el pasado y la corrupción del pasado, frente a la situación actual y la decisión del pueblo de si quiere enjuiciar o no a los expresidentes”, mencionó Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.