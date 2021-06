Sheinbaum pide no criminalizar a jóvenes que consumen marihuana

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbuam, dijo estar de acuerdo con la aprobación del uso lúdico de la marihuana por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y pidió no criminalizar a los jóvenes que la consumen.

Sheinbaum destacó que la estrategia en la capital está enfocada para evitar la violencia que genera la venta de droga ilegal.

“Lo que no estamos de acuerdo es la violencia que se genera alrededor de la venta de droga o de la venta, no de consumo sino de productos ilegales, este es digamos el tema central, por eso inclusive nosotros a la estrategia de seguridad no la orientamos justamente al ataque del narcotráfico, sino más bien a los generadores de violencia en la ciudad y dejar de criminalizar a los jóvenes frente a este consumo, pues me parece que es algo importante”, aludió la Claudia Sheinbaum.