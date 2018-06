Claudia Sheinbaum dice que rescatará a la SSP-CDMX de la corrupción

Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición “Juntos Haremos Historia” a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, realizó el cierre de su campaña en las delegaciones Álvaro Obregón y Cuajimalpa.

En ambas demarcaciones, la candidata recorrió varias calles a pie y en compañía de militantes de su partido.

Sheinbaum afirmó que las preferencias electorales apuntan a que ella será la próxima jefa de Gobierno, por lo que agradeció el apoyo a sus simpatizantes.

Se los digo de frente, mi objetivo de llegar al Gobierno de la CDMX no es por la parafernalia del poder, no es porque nos guste llegar a puestos, es porque queremos atender los graves problemas de la Ciudad de México, así que no vamos a fallar, no vamos a defraudar y como decimos en Morena, nosotros no robamos, no mentimos y no traicionamos al pueblo de México”, aseveró.