Sheinbaum descarta vacunación a bordo de autos en CDMX

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que en la Ciudad de México no habrá vacunación en automóvil como se hizo en otras ciudades del país.

“No, nosotros creemos en el derecho a la salud y el derecho a la salud debe ser igual para todos, no creemos que quien tenga un vehículo deba vacunarse de una manera y quien no tenga vehículo de otra, todos deben tener el mismo acceso; el que tiene recurso, el que no tiene recurso, y el esquema de vacunación que hemos generado en la Ciudad ha sido eficiente y es igual para todos y eso es una gran virtud”, dijo Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX.