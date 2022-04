Sheinbaum descarta que La Palma de Reforma se haya enfermado por negligencia

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, descartó que La Palma, que da nombre a la glorieta que se ubica en avenida Paseo de la Reforma y que por más de 100 años estuvo en el lugar, se haya enfermado por negligencia de la autoridad.

N+ te recomienda: Turistas se toman selfies para despedir a La Palma de Paseo de la Reforma

“Por supuesto que no hubo ninguna falta por parte de la gestión de la Secretaría de Medio Ambiente, en particular las palmas en la ciudad tienen diversos problemas de enfermedades, principalmente que vienen de hace tiempo y se han estado atendiendo. Por supuesto que cuando se lleve la Palma que está en la glorieta va a seguir la investigación de exactamente qué fue lo que ocurrió con la palma”, indicó Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX.

La legendaria Palma será retirada el próximo domingo 24 de abril a las 17:00 horas, con un homenaje simbólico.

Además, se realizará una consulta ciudadana para determinar si en el lugar de La Palma se planta una jacaranda, ceiba, fresno, ahuehuete, grevilia o alguna otra especie; así como el nombre de la glorieta.

En otros temas, el Gobierno de la Ciudad de México anunció que a partir del próximo lunes, 25 de abril de 2022, se suspenderán más restricciones para el acceso a establecimientos públicos.

“Por ahora lo que se retira es el tapete que se había quedado y que se consideró por parte de la Secretaría de Salud que no es necesario, también la toma de temperatura, que muchas veces esta toma de temperatura no era ni siquiera muy exacta, pero sobre todo en los niveles tan bajos que está el COVID pues se considera que la toma de temperatura no es necesario y lo único que queda es la orientación del uso de cubrebocas y el gel”, indicó Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX.