Sheinbaum descarta eliminar la tenencia vehícular en CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, descartó la eliminación de la tenencia vehícular en la capital del país.

“No tenemos pensado cambiarlo”, indicó la mandataria capitalina.

Sheinbaum realizó estas declaraciones después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijera que la tenencia vehícular es un impuesto local, por lo que le corresponde a los gobiernos estatales analizar la viabilidad o no de su eliminación.

Asimismo, Sheinbaum Pardo agregó que hasta el momento no se ha realizado ningún estudio para retirar este impuesto.

“Desde el año pasado se cambió el modelo como se estaba cobrando los derechos de la Tenencia, si recuerdan, desde cierto costo de los vehículos solamente se pagan los derechos y después ya los derechos son más altos, dependiendo el tipo de vehículo”, explicó.

¿Cuáles son las sanciones por no pagar la tenencia en CDMX?

Es importante mencionar que el último día para realizar este pago es el día de hoy jueves 31 de marzo, de acuerdo con el articulo 219 del Código Fiscal de la CDMX.

Algunas de las sanciones por no realizar el pago de la tenencia a tiempo es que no podrán hacer trámites relacionados con el coche, es decir, no podrán realizar su verificación vehicular, cambiar de placas o, en caso de ser el caso, no podrán sacarlo del depósito vehicular (corralón).

Además de que el dueño del vehículo deberá pagar una multa equivalente al valor inicial, a la cual se sumará el refrendo y el 0.7 % de recargos.

La Secretaría de Finanzas de la CDMX optó para este 2022, otorgar un descuento en el pago de su tenencia a aquellas personas que no tengas adeudos de años anteriores y que cuenten con su Tarjeta de Circulación con chip vigente o que realicen el pago correspondiente a la renovación.

¿Cuál es el costo de la tenencia en la CDMX?

De acuerdo con el Código Fiscal de la CDMX, los dueños de carros deberán realizar un pago de 628 pesos. Para acceder al descuento antes mencionado los requisitos son los siguientes:

Ser persona física o moral sin fines de lucro.

El vehículo debe tener un valor no mayor de 250 mil pesos incluyendo el IVA y una vez aplicado el factor de depreciación.

No tener ningún adeudo de tenencias anteriores.

Contar con la Tarjeta de Circulación con chip vigente.

Puedes realizar el pago de tu tenencia a través de los 8 mil 600 kioscos de la tesorería, bancos, tiendas de conveniencia y tiendas departamentales. ¡Evita ser sancionado!

