Sheinbaum descarta el cierre de actividades como eventos masivos por el covid-19

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no se suspenderán actividades económicas, eventos masivos ni clases presenciales en la capital del país, al pasar de verde a color amarillo en el semáforo de riesgo epidémico, ante el aumento de contagios de covid-19.

“Por el momento, la SEP, y estamos de acuerdo, no han considerado cerrar las escuelas. Por supuesto que hay escuelas que sí tienen maestros que se contagiaron, van a su casa y la SEP está buscando la manera de resolverlo; pero sí es muy importante que todos veamos también el impacto que tiene, en los niños y las niñas, el cierre de las escuelas; entonces, por el momento no se ha pensado cerrar, estamos en Semáforo Amarillo, pero no cambia las actividades de la ciudad”, dijo Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

La funcionaria insistió en que, si bien la variante ómicron es muy contagiosa, no hace que las personas enfermen de gravedad, de manera que el llamado a la gente es que se cuide y la estrategia de su Gobierno es intensificar la vacunación.

Recordó que el lunes 31 de enero inicia la aplicación de refuerzo para personas de 40 a 49 años y espera que para febrero concluya la vacunación de refuerzo.

Investigan exhumación de bebé en Iztapalapa

La jefa de Gobierno informó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya investiga la presunta exhumación del cuerpo de un bebé de un panteón de Iztapalapa, que fue hallado en un basurero de un penal en Puebla, dijo que es un hecho inédito y se dará con los responsables.

“Lo que sí les puedo decir es que la Fiscalía, desde el primer momento que tuvo conocimiento, está en coordinación con la Fiscalía de Puebla para hacer todas las investigaciones, desde que estamos en el Gobierno, no, no habíamos conocido ningún caso de este tipo en la ciudad hasta este caso; y, por supuesto, tiene que investigarse y tiene que conocerse qué pasó, y tiene que haber las detenciones a quien cometió esto, que es un delito”, indicó Sheinbaum.

Línea 12 volverá a funcionar

La jefa de Gobierno fue entrevistada luego de realizar una gira de trabajo en Tláhuac, alcaldía a la que dijo tiene especial afecto porque históricamente ha vivido problemas como el colapso de una trabe de la Línea 12 del Metro, la cual, garantizó, volverá a funcionar.

Supervisó el avance de la construcción del Instituto de Educación Media Superior Tláhuac II que atenderá a 2 mil 400 alumnos de forma presencial y a distancia de esa alcaldía y de Milpa Alta, y espera abrir sus puertas en marzo de forma semipresencial.

También visitó el Punto de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes -PILARES- Ana Bolena y supervisó las obras de ampliación del Centro de Salud Quiahuatla.

