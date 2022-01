Sheinbaum descarta cierre de actividades y suspensión de clases por incremento de casos covid

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aclaró que no habrá cierre de actividades económicas ni suspensión de clases, por el incremento en el número de contagios de la nueva variante ómicron de covid-19.

“No es necesario entrar a un proceso de cierre de negocios o de cierre de las escuelas, ¿Qué están haciendo en otras partes del mundo? lo mismo que estamos haciendo nosotros. Hay algunos lugares donde han decidido cerrar, pero en la gran mayoría de los países del mundo ¿qué es lo que se está haciendo? El refuerzo de la vacuna, sí hay un ligero incremento en el número de hospitalizaciones, pero no tiene nada que ver con lo que vimos hace un año, con lo que vimos en la tercera ola, esto es gracias a que estamos vacunados y a las características de esta variante y por eso la estrategia es seguir vacunando”, indicó Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

En conferencia de prensa, indicó que este lunes se decidirá si adquirirán más pruebas para detectar covid-19, dependiendo de la información científica de la situación actual.

Precisó que, si una persona tiene síntomas de covid-19, lo recomendable es que se aísle 7 días y llame a Locatel para recibir instrucciones. Reiteró el llamado a la ciudadanía a no entrar en pánico, ya que si no hay síntomas no es necesaria la prueba.

“¿Qué debemos hacer como ciudadanos?, primero no entrar en pánico, si tenemos síntomas, sea una gripa o pudiera ser covid, mejor nos aislamos y llamamos a Locatel, Locatel está disponible, ya se está capacitando a todos los médicos o a su médico particular, no es necesario que se vayan a hacer en este momento una prueba, ¿por qué es distinto a antes? Porque hoy estamos vacunados”, señaló Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Añadió que ya están en pláticas con el IMSS para que no sea necesario presentar pruebas de covid-19 en los centros de trabajo cuando no haya síntomas.

El gobierno capitalino reveló que la mayoría de las hospitalizaciones por contagios de covid-19 recientes son de personas que no están vacunadas, por lo que les pidió acudan a los centros de rezago.

“¿Quiénes están en un riesgo muy alto de ser hospitalizados? Desafortunadamente aquellas personas que dejaron pasar la oportunidad de vacunarse”, aseguró Eduardo Clark, director de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública de la CDMX.

Expuso lo anterior en conferencia de prensa, luego de instalar el gabinete de seguridad en Milpa Alta.

En su oportunidad, el secretario de Seguridad Ciudadana en la capital, Omar García Harfuch, adelantó que durante el periodo Guadalupe-Reyes, gracias al Operativo Pasajero Seguro se redujo 30% la incidencia delictiva en el transporte público y se tuvo una gran cantidad de personas remitidas al “Torito”, así como muchas infracciones. Dijo que el lunes darán un informe completo de lo sucedido.

Con información de Guadalupe Flores

