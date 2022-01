Sheinbaum descarta cierre de actividades en CDMX pese a aumento de casos covid

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, descartó el cierre de actividades, incluyendo las escolares, ante el aumento de casos positivos de la covid de los últimos días en la capital.

“Los contagios se están incrementando, pero no se están incrementando así las hospitalizaciones, no tiene que ver el incremento en hospitalizaciones a lo que tuvimos hace un año. Hace un año, teníamos, llegamos a tener ingresos de que mil personas entraban al día a los hospitales, hoy estamos en 20 personas, más o menos, en promedio, hay días que son 10, entonces, no hemos tenido un incremento. Y tengan la certeza de que, si comienza a incrementarse, lo vamos a informar, pero la estrategia ya no puede ser cerrar las actividades económicas porque tiene muchos impactos, o cerrar actividades escolares; la estrategia tiene que ser vacunarse y entre todos, ayudarnos a cuidarnos”, aseguró Claudia Sheinbaum.