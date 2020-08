Sheinbaum defiende presencia de águila juarista en iluminación de Independencia

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, defendió, durante una videoconferencia celebrada el 25 de agosto, la colocación del águila juarista en el Centro Histórico de la Ciudad de México, como parte de la iluminación por los festejos de la conmemoración de la Independencia de México.

Esto tras la polémica que generó, ya que el partido MORENA la ha usado en varias ocasiones como parte de sus símbolos.

Además, Sheinbaum Pardo no dudó en criticar a Felipe Calderón quien, en sus redes sociales, publicó el artículo 5º de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, que dicta que el Escudo Nacional no podrá variarse ni alterarse bajo ninguna circunstancia.

“A ver, el águila juarista es parte de la nuestra historia nacional, yo creo que hay mucha ignorancia del expresidente, la verdad, con todo respeto. No sé, a lo mejor no ha visto los billetes de 20 donde salen Juárez y el águila juarista o no conoce parte de la historia de México”, declaró