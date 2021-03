Claudia Sheinbaum defiende actuación policial en marcha del 8M

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se refirió a la marcha del 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer, en la que se registraron enfrentamientos entre manifestantes y policías. Aseguró que las fuerzas de seguridad de la ciudad no cometieron abuso alguno y criticó el que una abogada de derechos humanos asistiera con escoltas armados a la marcha, aunque sean parte de un mecanismo de protección oficial.

Te recomendamos: Detienen a cuatro hombres tras marcha del 8M en CDMX

“La policía de la Ciudad de México no usa balas de goma, no tienen ni siquiera los aditamentos para usarlas y tampoco se usó gas pimienta, lo que sí utilizaron fueron extinguidores que, sobre todo, las mujeres policías tienen, pues porque ustedes vieron las escenas de cómo inclusive buscaron prenderles fuego. ¿Se puede justificar que una mujer que haya sido violentada pueda prenderles fuego a las mujeres policías? Hay, hasta donde tengo entendido, 4 personas detenidas, hombres, por cierto, dos de ellos escoltas de una persona que llevaban armas de fuego en la manifestación. Yo respeto mucho el trabajo de ella, no, pero lo que no creo que sea correcto es caminar con escoltas que traen pistolas 9 milímetros, ¿o ustedes sí creen eso? ¿O eso sí se vale?, aunque seas defensora de derechos humanos. Respeto mucho su trabajo y qué bueno que haya defensoras de derechos humanos que cuiden a las mujeres, pero una cosa es eso y otra cosa es tener un escolta armado en una manifestación pacífica supuestamente”, indicó Cladia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX.