Sheinbaum defiende a políticos de otros partidos que cambiaron a Morena

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), defendió a aquellos políticos que militaban en otros partidos y que decidieron cambiarse a Morena en 2018; dijo que su partido sigue teniendo abierta la puerta a quien quiera sumarse.

Te recomendamos: Batres entrega Cuarto Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum al Congreso de CDMX

“Gente que venía del PAN, gente que venía de otros partidos políticos, que decidieron que este era el momento de la transformación de México , que estaban de acuerdo en que lo peor que le había pasado a México era la corrupción. Personas que muchas veces pensamos que eran adversarios y que nunca se iban a acercar al movimiento se fueron incorporando y entonces Pedro Miguel dijo una cosa que es una frase de Heberto Castillo : ‘no importa de dónde venimos sino dónde vamos’. Todo aquel que esté de acuerdo con esos principios, debe ser bienvenido porque nosotros somos un movimiento plural, amplio, no nos hagamos chiquitos”, declaró Claudia Sheinbaum.

También se pronunció porque no se elimine la prisión preventiva oficiosa, porque dejaría en libertad a muchos agresores de mujeres.

“Hay un feminicidio en la Ciudad de México y el 70% son detenidos en la ciudad, que por cierto por eso también estamos en contra de que se quite la prisión preventiva oficiosa, porque si no todos esos feminicidas estarían a criterio del juez si se quedan o no en la cárcel”, comentó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México.