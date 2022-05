Sheinbaum critica a Sandra Cuevas por quitar rótulos y murales en la Cuauhtémoc

Este viernes, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, criticó a la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, por la Jornada Integral de Mejoramiento del Entorno Urbano en Cuauhtémoc, en la que la se decidió borrar con pintura paredes donde había arte urbano, y pintar puestos fijos y semifijos de la alcaldía de color gris claro, y colocar el escudo de la demarcación, eliminando así los rótulos que caracterizaban a cada uno de ellos.

“No estoy de acuerdo con lo que se hizo en la alcaldía Cuauhtémoc, que ayer fue, muy sonado en las redes sociales, en donde pues prácticamente se borra, pues la identidad cultural y popular que hay en la ciudad, estos puestos que se pintan de colores, de distinta forma, pues es parte de nuestra cultura y es absolutamente autoritario querer imponer un mensaje único de una alcaldía frente a lo que ha sido históricamente la cultura popular en nuestra ciudad. Entonces, quitar la creatividad para imponer el slogan de una alcaldía pues me parece que no es correcto”, dijo la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum.

Pidió a los comerciantes no sentirse intimidados por la autoridad local y que los que deseen hacerlo, presenten su queja en la Contraloría.

Tras comparecer ante el Congreso local, en entrevista, la alcaldesa Sandra Cuevas respondió:

“Yo ya no opino nada de la jefa de Gobierno. Los comerciantes no le tienen miedo a los políticos, ¿eh?, los comerciantes cuando no les guste algo se levantan en armas, porque además son muchísimos y sencillamente no te apoyan, sencillamente dicen ‘no es por aquí’”.

