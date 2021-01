Sheinbaum critica a quienes atacaron a AMLO tras anuncio de COVID-19

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, condenó a quienes, a través de redes sociales, han atacado al presidente Andrés Manuel López Obrador, tras el anuncio de su contagio por COVID-19.

“Me parece mezquino, la verdad. Es decir el utilizar el tema de la enfermedad de nuestro presidente para una crítica electoral, me parece terrible pues, que una persona sea capaz de deshumanizarse tanto para poder utilizar la enfermedad de una persona, cualquiera que esta sea y en particular el presidente de la República, entonces me parece de mucha mezquindad; hubo muchas gentes de oposición, hasta Calderón, Peña, etcétera, que pueden no estar de acuerdo con el presidente, pero que su actitud es distinta y es, siempre deseamos el bien a una persona y en cambio hubo muchas otras de una enorme mezquindad, que me parece que no cabe eso en nuestro país, no estoy de acuerdo”, indicó Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX.