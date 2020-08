Sheinbaum condena movimientos del PT para presidir Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum dijo que no está de acuerdo en la incorporación de diputados federales al Partido del Trabajo, para que tenga la mayoría en el Congreso de la Unión y pueda presidir la Mesa Directiva de esa instancia legislativa.

Te recomendamos: PT se convierte en la tercera fuerza de la Cámara de Diputados

“Yo no estoy de acuerdo, me parece que el fin no justifica los medios, que nosotros luchamos muchos años por hacer política de una manera distinta, no veo por qué, el poder es el poder sobre el poder (…) cada partido tiene su responsabilidad, tiene sus decisiones pero me parece que de ninguna manera abona al fondo de lo que luchamos”, dijo Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX.