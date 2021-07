Se recuperará presupuesto para conservación en CDMX: Sheinbaum

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, garantizó que el próximo año recuperará el presupuesto para conservar suelos y bosques en la Ciudad de México, el cual se vio afectado por la crisis financiera luego de la pandemia.

“El año que entra vamos a dar más recursos para el suelo de conservación, durante 3 años hemos mantenido mil millones cada año, tuvimos dos años muy difíciles por la pandemia el 2020 el 2021, se redujeron los ingresos de la Ciudad por la crisis, pero además tuvimos que invertir muchísimo en salud, el año que entra vamos a invertir más en el suelo de conservación porque se ha ido, finalmente con la inflación disminuyendo los recursos, así que vamos a recuperar ese recurso”, dijo Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México

Lo anterior lo expuso en un mensaje al encabezar la Jornada de reforestación del Reto verde en el Bosque de La Cima en Tlalpan.

Explicó que si los bosques de la Ciudad de México no se reforestan y conservan no habría agua en la capital de la que todos se benefician y no se tendrían lluvias que permitan llenar los acuíferos, ríos y manantiales que aún existen.

Agradeció a los núcleos agrarios, ejidatarios, combatientes de incendios, pobladores y brigadas por su trabajo en el cuidado y defensa del Bosque en San Miguel Topilejo y les dio este mensaje.

“No se nos olvide que esto es parte de un proyecto de transformación de nuestro país hay muchos que ven al suelo de conservación, a la educación, a la salud, como lo vieron durante muchos años: como privilegios, se privatizaron y lo que está rescatando el presidente de la República y aquí en la ciudad es realmente derechos que se convierten en posibilidades y en libertades en la Ciudad, por que ésta, pase lo que pase va a seguir siendo una ciudad de derechos que conserva y apoya al suelo de conservación, a sus ejidos y a sus comunidades”, agregó Claudia Sheinbaum.

Dijo a los pobladores que la conservación de suelos forma parte de un Programa General de Bienestar que su gobierno impulsa e incluye el acceso a la educación.

Por ello pidió a los comuneros que se pongan de acuerdo para que le digan dónde quieren que se instale una nueva preparatoria en ese lugar de Tlalpan.

