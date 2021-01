Sheinbaum asegura que no hay persecución contra Raymundo Collins

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, habló del proceso legal que hay contra Raymundo Collins y aseguró que no hay una persecución, como acusó el exfuncionario.

“El señor está acusado de corrupción, tiene dos órdenes de aprehensión, el primer caso en particular fue alrededor de más de 40 millones de pesos, que no pasaron por ninguna normatividad del INVI. Entonces aquí no es un asunto político, ni personal, ni nada. Es una orden de aprehensión, que no se les olvide, otorga un juez, no es ni siquiera la propia Fiscalía General quien la otorga, en realidad no eran servidores públicos, porque ser servidor público es otra cosa. Eran delincuentes porque cuando se es corrupto se es delincuente”, indicó Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX.