Sheinbaum asegura que no habrá confrontación con Ebrard por desplome en L12 del Metro de CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no habrá confrontación con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, por el desplome en la Línea 12 (L12) del Metro de la CDMX.

Te recomendamos: Sheinbaum acusa a oposición de usar tema del agua y salud contra su gobierno

La mandataria capitalina destacó, en video conferencia, que su relación con el canciller es muy buena y explicó que dará a conocer qué ocasionó el desplome de la Línea 12 del Metro del 3 de mayo.

“Mi relación con él (Marcelo Ebrard) es muy buena y que quede claro, para mí este no es un tema político, de ninguna manera. Es más sería mezquino, lo dije desde el primer día, hacer de esto un tema político. No va haber una confrontación, lo que habrá es la verdad y no podemos esconder nada. Se cayó una trabe, las razones y las causas de esta tragedia, en donde fallecieron 26 personas y todavía hay hospitalizadas, es responsabilidad de nosotros dar a conocer qué pasó”, dijo.