Sheinbaum anuncia basificación del personal de Salud de CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció la basificación del personal de Salud de la capital y la mejora de sus condiciones laborales.

Al celebrar el Día Internacional de la Enfermera, en el Centro Cultural Los Pinos, hizo un reconocimiento al personal por su destacada labor durante la emergencia sanitaria.

“Cuando no sabíamos lo que significaba el inicio de la pandemia, ahí estuvieron ustedes; cuando no sabíamos lo que significaba realizar una prueba de COVID-19, ahí estuvieron ustedes; cuando no sabíamos el riesgo que significaba para sus compañeros, compañeras, para sus propias familias, sus hijos, sus madres, sus padres, ahí estuvieron ustedes”, dijo Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.