Sheinbaum anuncia que habrá apoyos económicos por semáforo rojo en CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que habrá apoyos económicos “para estos momentos difíciles”, ante el inicio del semáforo rojo por COVID-19 a partir de este 19 de diciembre, tanto en la capital como en el Estado de México.

Te recomendamos: Suspenden actividades no esenciales en CDMX y Estado de México por COVID-19

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Claudia Sheinbaum dijo que en los próximos días se hará el anuncio de la mecánica para los apoyos.

Tomamos medidas extraordinarias por el incremento de hospitalizaciones por #Covid19 en la Ciudad, junto con la @SSalud_mx y el Gobierno del @Edomex. Este es el mensaje importante del día de hoy. pic.twitter.com/BFVCTHRZyx — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) December 18, 2020

Reiteró que a partir de este sábado deberán operar sólo las actividades esenciales, para evitar contagios por COVID-19, e indicó que seguirán operando los kioscos de salud para realizar pruebas y el sistema SMS 5151.

Dijo que gracias al trabajo conjunto del Gobierno de México, a través del Insabi, la Secretaría de Salud, el IMMS, ISSTE, así como las secretarías de Defensa Nacional y Marina, el gobierno capitalino y fundaciones privadas lograron incrementar de 3 mil a 5 mil camas hospitalarias de marzo a junio, y que se sigue trabajando para lograr en las próximas semanas las 7 mil camas.

“El gobierno de México a través del Insabi, la Secretaría de Salud, IMMS, ISSTE, las secretarías de Defensa Nacional y Marina, así como el Gobierno de la Ciudad de México y el apoyo de fundaciones privada, trabajamos sin descanso y de manera coordinada para ampliar la capacidad hospitalaria en la ciudad, esto ha permitido pasar de cerca de 3 mil a 5 mil camas entre marzo a junio para la atención del COVID y actualmente seguimos creciendo, para lograr en las próximas semanas cerca de 7 mil camas con atención médica, medicamentos, incluyendo terapia intensiva”, refirió.

La jefe de Gobierno pidió a la población no salir de casa si no es necesario, y en caso de hacerlo usar la sana distancia y el cubreboca, no hacer fiestas ni reuniones y en caso de ser positivo a COVID-19 o estar en contacto con un caso positivo aislarse y mandar la palabra COVID-19 al 51515 o llamar a Locatel para recibir atención médica oportuna.

Con información de Noticieros Televisa.

Rar