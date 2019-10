Sheinbaum anuncia acuerdo con SCT para rehabilitar Línea A del Metro

Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México anunció que, en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, rehabilitarán la Línea A del Metro.

Te puede interesar: Vagón del Metro CDMX golpea a hombre en estación Hidalgo

Se atenderá tanto la saturación de pasajeros que presenta, como las condiciones de las vías de rodamiento y hundimientos.

Les puedo anunciar que acabamos de acordar con l a Secretaría de Comunicaciones y Transportes arreglar la línea A del metro, la Línea A va por Zaragoza y como ustedes saben, Iztapalapa tiene muchos problemas de lo que se llama hundimientos diferenciales por las grietas, por la sobre-explotación de la acuífero en muchos lugares pues hay grietas; se puede hacer una solución estructural de tal manera que la Línea A tenga un cajón de tal manera que no sienta estas desviaciones y se pueda arreglar la línea y pueda ir mucho más rápido de lo que va ahora, eso va a permitir que tenga una capacidad mucho mayor”, expuso Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum Pardo anunció varias obras para la alcaldía de Iztapalapa.

Además de las obras en la Línea A del Metro, se construirá un trolebús elevado sobre calzada Ermita Iztapalapa, que será la continuación de la Línea 8 del Metro, un cablebus, el parque Cuitláhuac y la intervención de una parte de la sierra Santa Catarina, para abrir al público, así como un puente vehicular en la salida a la carretera a Puebla.

El anuncio lo hizo tras inaugurar un Sendero Seguro en Iztapalapa.

Se trata de Iluminar la calle, de ponerla bonita, de arreglar los camellones, de quitar graffitis, hacer una iluminación que sea no solamente para los coches sino también y principalmente para los peatones, pero sobre todo para las peatonas, o sea para las mujeres, la ciudad tiene un problema de violencia hacia la mujer, hay que reconocerlo porque si no reconocemos este problema pues no hay manera de atenderlo”, dijo Claudia Sheinbaum.