Sheinbaum agradece al Papa Francisco indulgencia ofrecida para evitar aglomeraciones en la Basílica

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, agradeció al Papa Francisco la indulgencia ofrecida para que los fieles católicos eviten peregrinar a la Basílica de Guadalupe y en su lugar celebren a la Virgen desde sus casas, con lo que pueden evitar aglomeraciones y posibles contagios por COVID-19.

“Realmente recibimos con mucha sorpresa positiva este llamado que hace el Papa Francisco a todos los que son fieles de la Virgen de Guadalupe, realmente pues es un enorme agradecimiento porque en realidad es un, no solo es a los fieles de la Virgen, prácticamente a todo el pueblo de México que es fiel a la Virgen de Guadalupe, sino en particular a la Ciudad por los momentos de pandemia, realmente un agradecimiento a la Iglesia y en particular, pues obviamente al Papa Francisco por ese llamado que ha hecho”, indicó Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX.