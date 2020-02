Sheinbaum cancela millonario adeudo con inmobiliaria por parque ‘La Mexicana’

El Gobierno de la Ciudad de México canceló el pago de 2 mil 145 millones de pesos para los desarrolladores del parque “La Mexicana”, pues el Oficial Mayor de la administración pasada dejó este endeudamiento sin presentar una justificación.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que después de realizar un avalúo, se dieron cuenta que no tenían que hacer ningún pago al respecto, por lo que el documento de adeudo quedó sin efecto.

“El Gobierno de la Ciudad no va a pagar ni un centavo y qué acabamos de firmar después de haber hecho un avalúo muy minucioso, que llevó mucho tiempo, que en efecto no hay que pagarle nada por parte del Gobierno de la Ciudad a los desarrolladores, nosotros bajo ningún motivo íbamos a pagar algo que no estuviera sustentado y al hacer el avalúo, evidentemente lo que ocurrió es que no sabemos exactamente de dónde había este tema, de este monto, además que es multimillonario, son miles de millones de pesos”, indicó Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.