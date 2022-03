Sheinbaum acusa al INE de “marcaje personal”; por tercera vez le ordenan eliminar publicaciones de Revocación de Mandato

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de haberle puesto marcaje personal, tras ordenarle por tercera vez eliminar publicaciones de sus redes sociales con motivo de la veda electoral por la consulta de Revocación de Mandato.

Te recomendamos: ¿Cómo y cuándo serán los foros de Discusión sobre la Revocación de Mandato?

“Ni siquiera es por estarnos manifestando con lo que va a ocurrir el 10 de abril, entonces sí creo que es un marcaje personal porque si ustedes hacen una revisión, hay otros gobernantes, otros alcaldes, alcaldesas, no solo de la ciudad, sino del país entero, que hacen estas acciones; y trae ahí un marcaje personal, particularmente la oposición que pone las quejas y también el Instituto Nacional Electoral… es un censor, no es imparcial, no cumple pues con los preceptos que están establecidos en la Constitución”, explicó Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Sostuvo que el INE ha dejado de ser un garante de la democracia, por lo que impugnarán la resolución.

En conferencia de prensa, hizo un llamado a los artistas que emprendieron una campaña para desacreditar obras como el Tren Maya, debido a su impacto natural.

“Mi recomendación es que se informen bien, que no se dejen mal informar, que no usen las fake news como su fuente de información, que realmente revisen, investiguen lo que se está haciendo en materia ambiental por parte del Gobierno de México y se van a sorprender… no se dejen llevar solo por lo que mal informan algunos que no quieren estas obras tan importantes para el desarrollo del país”, detalló Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.