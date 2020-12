Sheinbaum aclara que no está restringida la venta de juguetes en supermercados de CDMX

Tras la polémica que surgió este martes 23 de diciembre, sobre la supuesta restricción de vender juguetes y otros artículos no esenciales dentro de supermercados de la Ciudad de México, la Jefa de Gobierno confirmó que no hay tal restricción y sí se pueden comercializar estos productos dentro de los establecimientos que tienen permitido abrir durante el semáforo rojo por COVID-19.

Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno CDMX, informó que la medida implementada, fue una “mala interpretación” y que continuará la venta de dichos objetos.

“Sí está permitida, fue ahí, en realidad una, no fue responsabilidad en particular de nadie, sino una mala interpretación, entonces no, no está restringido. En los supers, en las tiendas de autoservicio se sigue vendiendo, está abierto para la venta, y también hay otros lugares de tiendas que, por ejemplo, tienen una farmacia dentro y que es actividad esencial y algunas otras mercancías que también pueden vender en este momento”.