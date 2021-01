Sheinbaum anuncia sanciones penales para funcionarios que no respeten listas de vacunación COVID

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó, durante su acostumbrada videoconferencia, que se aplicará la máxima sanción administrativa y penal contra quienes buscan ingresar a la lista de los trabajadores de la salud que serán vacunados contra la COVID-19.

Esto luego de que supuestos integrantes de la Sección 12 del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México intentaran ingresar a la fuerza a uno de los puestos de vacunación de la Secretaría de la Defensa Nacional.

“No vamos a permitir, bajo ninguna circunstancia, que un líder de una sección sindical o un comisionado sindical que no está al frente del COVID, genere alguna influencia, o que por cualquier vía quiera entrar a la lista que ha estado coordinando la Secretaría de Salud Federal. He dado instrucciones a la Secretaria de Salud para conocer los nombres y que de inmediato haya sanciones administrativas. He pedido, directamente, a la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México que se dé el castigo máximo que se tiene que dar por un tema penal, no lo vamos a permitir. Aquí se es justo o se es justo y aquí la justicia va primero para los que han dado hasta su vida por salvar a las personas que tienen COVID”, declaró Sheinbaum Pardo.