Hacienda abre debate para reformar sistema de pensiones

En el marco de la Convención de las Afores, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, abrió el debate para construir el próximo año una reforma al sistema de pensiones en México, donde se discuta la posibilidad de elevar la edad de retiro de los trabajadores actualmente en 65 años e incrementar las aportaciones obligatorias a sus Afores para que alcancen una pensión digna.

Para que los trabajadores tengan pensiones más dignas se necesita que se contribuya más a lo largo del periodo del trabajo, y eso se puede hacer de diversas formas, una puede ser que se ahorre más, puede ser que haya más, mayor ahorro voluntario o que en algún momento se pudiera considerar por alguna razón, que hubiera un aumento de la edad de retiro. A eso no vamos a poder llegar a una solución si no la construimos entre todos, eso quiere decir que vamos a tener que trabajar nosotros, los fondos de pensiones, los propios trabajadores y con los organismos empresariales”, señaló Arturo Herrera, secretario de Hacienda.

Aclaró que los trabajadores serán tomados en cuenta si consideran que no es conveniente aumentar la edad del retiro.

Si los trabajadores no lo consideran adecuado, es finalmente su retiro, entonces. No vamos hacer ninguna medida de estas, si no es consensuada con los trabajadores”, destacó Arturo Herrera, secretario de Hacienda.