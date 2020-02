La actriz Shannen Doherty revela que tiene de nuevo cáncer de mama

Shannen Doherty, de 48 años, reveló que tiene cáncer en estadio IV, tres años después de entrar en remisión tras una batalla contra esta enfermedad en el seno.

La actriz estadounidense apareció en Good Morning America este martes por la mañana para compartir su condición. Fue diagnosticada por primera vez con cáncer de mama en 2015 y luego entró en remisión en 2017.

Va a salir en cuestión de días o una semana que, estoy en la etapa cuatro. Así que mi cáncer volvió. Y es por eso que estoy aquí”, dijo Doherty a Amy Robach de ABC News en una entrevista que salió al aire en Good Morning America. No creo que lo haya procesado. Es una píldora amarga para tragar de muchas maneras”, dijo.

En la entrevista, la mujer de 48 años habló sobre la recurrencia de su cáncer de seno y sobre cómo lidió con ella, explicó el portal https://www.goodmorningamerica.com/

Definitivamente tengo días en los que digo por qué a mí. Y luego voy, bueno, ¿por qué no a mí? ¿Quién más? ¿Quién más aparte de mí merece esto? Ninguno de nosotros lo hace”, dijo. “Pero diría que mi primera reacción es siempre la preocupación acerca de cómo, cómo voy a decirle a mi madre, mi esposo”, dijo la actriz.

Ha documentado su lucha contra el cáncer en redes sociales

Desde su diagnóstico inicial de cáncer de seno en marzo de 2015, la actriz de exitosos programas populares como “Charmed” y “90210” siempre ha sido sincera sobre su enfermedad al documentar su batalla en las redes sociales.

Doherty también dijo que no le contó a nadie sobre su recurrencia porque quería demostrar que todavía podía trabajar.

En medio de su batalla contra el cáncer, Doherty también está en medio de una pelea legal con su compañía de seguros State Farm.

Doherty demandó a State Farm después de que su casa de California sufriera daños en el incendio de Woolsey en 2018. Dijo que ahora está hablando sobre su diagnóstico de cáncer porque sus condiciones de salud podrían aparecer en los documentos de la corte antes de cualquier juicio.

“Prefiero que la gente lo escuche de mí. No quiero que se tuerza. No quiero que sea un documento judicial. Quiero que sea real y auténtico”, dijo Doherty. “Y quiero controlar la narrativa. Quiero que la gente sepa de mí, pero no quería que lo supieran todavía”.

Con información en Good Morning America

