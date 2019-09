SFP investiga a Mireles por expresiones ofensivas a mujeres

La Secretaría de la Función Pública (SFP) inició una investigación sobre las expresiones usadas por José Manuel Mireles Valverde, servidor público del ISSSTE, que pudieran constituir conductas irregulares.

La dependencia indaga presuntas violaciones al Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas del Gobierno Federal, al tiempo que refrendó su compromiso con la igualdad de género y el respeto a los derechos de las mujeres.

Indicó que, una vez terminada la investigación, la SFP estará en condiciones de informar sobre los resultados, en cumplimiento con el compromiso del Gobierno de México de respetar los derechos fundamentales de la ciudadanía.

El expediente de la investigación fue aperturado por el Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); se indagará si el funcionario público faltó a lo señalado por dicho Código de Ética que mandata brindar un trato igualitario a todas las mujeres y hombres.

Ello, añadió, evitando cualquier acción u omisión que menoscabe la dignidad humana, los derechos y las libertades o constituya alguna forma de discriminación, además de eliminar cualquier uso de lenguaje discriminatorio basado en estereotipos de género y fomentar una cultura igualitaria e incluyente.

La titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, reafirmó el compromiso de fomentar una nueva ética en el servicio público, uno de cuyos elementos fundamentales es la perspectiva de género y el respeto a los derechos humanos de las mujeres.

En ese sentido llamó a las personas servidoras públicas a cumplir con la obligación de observar disciplina y respeto hacia la ciudadanía durante el desempeño de sus funciones.

Esto lo dijo José Manuel Mireles, el miércoles pasado en Apatzingán. Luego en Uruapan se expresó así de las mujeres.

Y amenazó con llevarme a 15 mil personas a tomar la delegación si no le daba una base porque había conocido una nalguita nueva, son palabras de él, yo les llamo de otra cosa, a lo mejor más feas, pero no son palabras mías”, expresó Mireles el 4 de septiembre.

Horas después intentó disculparse.

“Siempre he tenido un gran respeto por la mujer, no nada más porque yo salí de una mujer, fue una mujer la que nos hizo hombres”, dijo Mireles el pasado 5 de septiembre.

Esta mañana el presidente López Obrador se refirió así al tema.

Vamos a pedirle que, desde ahora, que hoy mismo ofrezca una disculpa pública; y que no sólo exprese eso, no, es decir: ‘Yo ofrezco una disculpa si ofendí a las mujeres como es evidente, sino hago el compromiso sincero de actuar con respeto a las mujeres y al mismo tiempo me comprometo a nunca jamás volverlo a hacer’. Algo así, o sea, sincero”, apuntó el presidente López Obrador.