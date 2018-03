Sesma deja su lugar a Manuel Velasco en la lista de plurinominales

El coordinador del Partido Verde en la Cámara de Diputados, Jesús Sesma, aseguró que su declinación en la lista de candidatos plurinominales al Senado en favor del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, la hizo para fortalecer al partido y no para buscar la protección del fuero del mandatario estatal.

Yo no hago sacrificios por impunidades, no hago sacrificios por algún otro tema […] no solicité al Consejo Político para un manto protector, yo lo solicité porque creo en el proyecto y porque veo muchos beneficios al yo declinar la candidatura y que él se incorpore a las listas plurinominales”, dijo Sesma.