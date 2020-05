Servicios de emergencia de CDMX reciben llamadas falsas por COVID-19

El C5 de la Ciudad de México (CDMX) recibe cerca de 250 llamadas diarias falsas por posible coronavirus COVID-19; por ello implementan protocolos para la contingencia.

Te recomendamos: Autódromo Hermanos Rodríguez, como hospital en expansión, recibe a pacientes con COVID-19

El personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) recibió la indicación del despachador de radio de acudir a la alcaldía Venustiano Carranza, cerca del Hospital de Balbuena, para atender a una persona que se encontraba en la vía pública, presentaba problemas para respirar.

En unos minutos, los paramédicos llegaron al punto indicado, pero no encontró nada en el lugar, los paramédicos dijeron que pudo tratarse de una llamada falsa o alguien ayudó en el trasladado de la persona afectada.

Aarón tiene siete años en el ERUM y critica los llamados a emergencias que resultan falsos.

Según las autoridades van en aumento los reportes de llamadas para solicitar traslados de urgencia de personas que pueden ser portadoras de COVID-19 y al llegar a sus domicilios sólo piden que les hagan la prueba o les den información.

Lo mismo les está ocurriendo en la Cruz Roja.

Se pasa de alguna manera los filtros. Llegamos y simplemente no ‘yo nada más quería ver que me hicieran una prueba o quería más información. Nosotros no tenemos una prueba. Eso sucede mucho. Yo creo que es como el 30% o que no ameritaba un servicio. Nos afecta con el tiempo general, porque en las emergencias que tenemos en la lista, en la cola de espera hay alguna que sí necesita una ambulancia”, agregó Rubén Rodríguez.