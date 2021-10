‘Sería muy lamentable que no nos entendiéramos’, dice AMLO en reunión con funcionarios de EEUU

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), destacó hoy, 8 de octubre de 2021, ante funcionarios de alto nivel estadounidense, que sería muy lamentable que no hubiera un entendimiento entre ambos países. El mandatario encabezó un desayuno en Palacio Nacional, en el marco del primer Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad, entre Estados Unidos y México.

Te recomendamos: Terminando reunión con EEUU habrá un pronunciamiento sobre Iniciativa Mérida: AMLO

“Sería inconcebible el que no hubiese entendimiento, sería muy lamentable el que no nos entendiéramos, que no se fortalecieran las relacione de cooperación, de amistad, entre nuestros pueblos y nuestros gobiernos”, dijo al encabezar un desayuno en Palacio Nacional con funcionarios de Estados Unidos presididos por el secretario de Estado, Antony Blinken.